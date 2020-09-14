HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kedisini bulana ödül verecek

Kedisini bulana ödül verecek

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Turan Yoncalı, 5 gün önce kaybolan kedisi Pamuk’u bulup getirene ödül vereceğini söyledi.

Kedisini bulana ödül verecek

Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi’nde yaşayan emekli Turan Yoncalı (59),5 yıldır gözü gibi baktığı, can yoldaşım diyerek sevdiği ve 5 gün önce kaybolan ’Pamuk’ isimli kedisini bulup getirene ödül vereceğini söyledi. Kedisini tüm aramalara rağmen bulamayan Yoncalı, kendi imkanlarıyla kedisini bulamayınca, çareyi sokaklara ilan asmakta buldu. Sokak sokak gezen Yoncalı, kedisinin fotoğrafının bulunduğu ve iletişim adresinin yazdığı afişleri ilçenin dört bir yanına astı.

fa6cd238-6d3e-42e9-b71a-b5c590d07d4b

"BİR BAINA YAŞAYAMAZ"

Pamuk’u çok özlediğini belirten Turan Yoncalı, "5 gün önceye kadar sokakta ve herkesin yanında oynuyordu. Aniden korkarak bir arabanın altına girdi ve kaçarak kayboldu. Van Kedisi cinsinde bir ev kedisi kendisi. Kedim hasta, kısırlaştırmıştım da. O hayvan dışarıda telef olur. Sahipsiz sananlar da olabilir ama sahiplidir ve yalnız yaşayamaz. 5 gün önce kayboldu; onu bulup getirene ödül vereceğim" dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
İlginizi Çekebilir
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek? İstanbul'da özel sektörün mesai saatleri de değişecek mi?
İstanbul'da özel sektörün mesai saatleri de değişecek mi?
Şişli'de şüpheli ölüm! 7'inci kattan düştü ve...
Şüpheli ölüm! 7'inci kattan düştü ve...
Yasak doğum günü partisi pahalıya patladı
Yasak doğum günü partisi pahalıya patladı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Domuz sandı, arkadaşını başından vurdu
Domuz sandı, arkadaşını başından vurdu
İç çamaşırında ele geçirildi! 6 paket ve 291 gram...
İç çamaşırında ele geçirildi! 6 paket ve 291 gram...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.