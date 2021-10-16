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Kedisinin ölümünden veterineri sorumlu tuttu, klinik çalışanını darp etti: Siz gidin, ben duş alıp gelirim

16.10.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde ameliyat ettirdiği kedisi ölünce veteriner hekimi suçlayarak kliniğe giden şahıs, iş yerinde çalışan kadını darp etti. N.Ş., polis ekiplerinin geldiğini görünce 4 katlı binanın balkonuna çıktı ve "Kendimi aşağı atarım" diyerek tehditler savurdu. Polis ekiplerinin gitmesini isteyen adam, ''Siz gidin ben duşumu alıp geleceğim'' dedi.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Kaymakam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ş., 2 gün önce rahatsızlanan kedisini, evine 50 metre mesafede bulunan veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim Behice Kaya, kedinin iç kanamasının fazla olduğunu, ameliyatta ölebileceğini söyledi. N.Ş., veteriner hekimden kedisini ameliyat etmesini istedi. Bunun üzerine klinikte ameliyat edilen kedi 2 gün sonra telef oldu.

Kedisinin ölümünün veterinerin hatası yüzünden olduğunu düşünerek sabah saatlerinde kliniğe giden N.Ş., burada çalışan Serpil Kılıç’a saldırarak darp etti. Yoldan geçen bir vatandaşın müdahalesi sonucu genç kız kurtarıldı. Mahalle sakinleri tarafından polise haber verildi. N.Ş. ise eve kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri 4 katlı binanın 4. katında oturan N.Ş. "Kendimi aşağı atarım" diyerek tehditler savurdu.

''SİZ GİDİN BEN GELİRİM, DUŞ ALACAĞIM''

N.Ş., polislere balkondan bağırarak “Ben hayvanımı gömeceğim. Canlı canlı götürdüm hayvanımı öldürdü. Parasını da verdim. Bilmiyorsan yapma bunu. Fakülteye göndermedi. Ben karakol görmemiş biri değilim. Cezaevi de gördüm. Polis de görmemiş, savcı da görmemiş değilim. Hayvanımı ameliyat ettirdim, benden imza dahi almadı. Parasını karttan çekip verdim. Siz gidin ben karakola kendim gelirim. Duşumu alıp, üstümü giyinip geleceğim. Beni evden alamazsınız" diyerek polislerin evin önünden ayrılmasını istedi.

Bunun üzerine apartmanın önünden ayrılan ekipler mahalleyi çembere alarak beklemeye başladı. Bir süre sonra aşağı inen N.Ş. polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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''SENİ ÖLDÜRECEĞİM'' DİYEREK BENİ DARP ETTİ

İş yerinde darp edildikten sonra emniyete giderek şikâyetçi olan Sepil Çalık, “Sabah saatlerinde dükkanı açtığımda 2 gün önce her türlü koşulu kabul eden ve ameliyat edilen kedisi 2 gün sonra ölmüş. Ben klinikte çalışıyordum. Yan komşu beni uyardı, 'gece saatlerinde tehditte bulunmuş' diye. Ben de bununla ilgili sorumlu veterinerimi telefonla ararken geldi telefonu elimden almaya çalıştı. Boğuştum onunla, telefonu vermek istemedim. Telefonu elimden alıp suratıma yumruk attı. Telefonu elimden alıp fırlatıp beni de arkadaki dolaba fırlatarak ‘Seni öldüreceğim‘ dedi. Tehditler ederek boğazıma yapıştı. O sırada dışarıdan geçen birisi beni kurtardı. Ben bağırıyorum bana yardımcı olum diye kimse bana yardım etmedi. Öldürseler beni belki o zaman yardım edeceklerdi. Adam beni bıçaklasaydı kimse bana yardım etmedi. Darp raporu aldım şikâyetçiyim” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra
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