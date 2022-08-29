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Kediye şiddet görüntüleri infiale yol açtı! Yetkililer harekete geçti

29.08.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evde çekilen görüntülerde kediye şiddet anları ekipleri harekete geçirdi. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü. İnfial oluşturan görüntülerde ise kediye işkence yapıldığı görüldü.

Kediye şiddet görüntüleri infiale yol açtı! Yetkililer harekete geçti

İstanbul Pendik'te bir şahıs, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şahıs, o anları da cep telefonu ile kayda aldı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.

Olay, geçen cuma günü Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

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Görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor. (İHA)

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işkence kedi
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