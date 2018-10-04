Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Olay, dün Ulukavak Mahallesi Atalay 1inci Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Çetin Duran'ın yaşadığı 3'üncü kattaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkmayı başaran Duran, kedisini kurtarmak için yeniden içeri girdi. Duran, alevlerin arasında kalan kedisini aldı. Yoğun dumandan etkilenen Mustafa Çetin Duran, daire kapısının önünde bayıldı. Gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp içeri girerek baygın haldeki Duran'ı ve kucağındaki kedisini dışarı çıkardı. Bir itfaiye eri, burnundan ve ağzından suni teneffüs ile kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü.
KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duran, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Kedinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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