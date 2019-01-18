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Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 04:26 | Son Güncelleme

Mehmet AKTARAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi.

Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı

Mehmet AKTARAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınana Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kocasinan'da tekstil işiyle uğraşan işadamı Hakan G.'nin bir kediyi elindeki sopayla defalarca dövmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Tepki ve şikâyetler üzerine harekete geçen polis ekipleri Hakan G.'yi kaldığı adreste gözaltına aldı. Hakan G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Vatandaşlar tarafından kaydedilen Hakan G.'nin gözaltına alındığı görüntülerde, Hakan G.'nin polislerle konuştuğu ve "Kendi arabamla gelebilir miyim" diye sorduğu görülüyor. Hakan G. Polis aracıyla emniyete götürülüyor.
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