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Kediyi yakalamak için mama dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Hatay'da çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kedinin yakalanması için mahalle sakinlerine mama verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin uzun süredir yakalamaya çalıştığı kedi için sabah tekrar çalışma başlatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi ile ilgili dernek görevlileri, kendinin yakalanması için mahalle sakinlerine 50 kilogram mama dağıttı.

Ekipler, mahalle ile ormanlık alanda da balık yakalama ağı ve kafesle kediyi aradı.

Mahalle sakinlerinden Olcay Hira, kedinin en son evlerinin balkonuna çıktığını söyledi.

Yavrularının da evlerinin yanında olduğunu ifade eden Hira, kediyi yakalamak için uğraştıklarını belirtti.

Kedinin yakalanması için daha önce de mahalle sakinlerince mangal yakılmış, bu yöntem işe yaramayınca veterinerin bayıltıcı iğne kullanmasına karar verilmişti. Telef olabileceği düşüncesiyle bu yöntemden de vazgeçilmesi üzerine kurulan kapanla kedi yakalanmaya çalışılmıştı. Kavanoz parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdürmeye çalışan kedi, kurulan kapana da düşmemişti.

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hatay iskenderun Kafes kedi

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