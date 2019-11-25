KEFEK Başkanı Kalsın'dan kadına şiddeti önleme çağrısı:

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Canan Kalsın, kadına yönelik şiddet hadiselerinin azaltılması ve önlenmesi noktasında toplumun tüm kesimlerinin dayanışma sergilemesi ve ne olursa olsun bütün şiddet olaylarının en güçlü şekilde kınanması gerektiğini belirtti.

Kalsın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik ve aile içi şiddet ile mücadelede gereken yasal düzenlemelerin çıkarıldığını ve ilgili bakanlıkların da bunların uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımızca, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle kadına karşı şiddetle mücadele edilmektedir." diyen Kalsın, bu ilkenin en etkin şekilde uygulanması için her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Kalsın, Türkiye'nin 11 Mayıs 2011'de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne ilk imza koyan ve parlamentosunda onaylayan ülke olduğunun atını çizerek, ardından da Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 2012 yılında TBMM'de kabul edildiğini anımsattı.