TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın seçildi.
AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle başkanlıktan istifa etmesi üzerine Komisyonda seçim yapıldı.
Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal başkanlığında toplanan Komisyonda, başkanlık için İstanbul Milletvekili Kalsın aday gösterildi.
Kalsın, yapılan seçimde 17 oyla Komisyon Başkanı seçildi.
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