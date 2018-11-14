KEFEK bünyesinde iki yeni alt komisyon

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi ile İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması ve izlenmesi için alt komisyon kurulması kararı alındı.

Komisyon, KEFEK Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın başkanlığında toplandı. Toplantıda, KEFEK bünyesinde iki alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Buna göre, başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi ile İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması ve izlenmesi için alt komisyon kurulacak.

Öte yandan toplantıda, 26. Yasama Döneminde kurulan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonu taslak raporu da görüşülerek, kabul edildi.

