Kelebek hastalığı (Lupus) nedir? Kelebek hastalığı belirtileri ve tedavisi

Lupus ya da kelebek hastalığı kompleks bir hastalıktır ve tanı koymak zor olabilir. Lupusun belirtileri diğer birçok sağlık sorununa benzer olabilir. Tanı klinik belirtilerle birlikte laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleri ve hastanın tıbbi geçmişini içeren bir değerlendirme ile konulabilir. Lupus hastalığı hayat boyu devam eden bir durumdur ancak uygun tedavi ve yönetimle semptomları kontrol altına alınabilir. Lupusla yaşayan bireylerin yaşam tarzı değişiklikleri yapmaları da önemlidir. Güneşe karşı korunma, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stresten kaçınma, hastalığın kontrol altına alınmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunabilir.

Kelebek hastalığı nedir?

"Lupus nedir?" sorusunun özellikle de günümüzde bazı ünlü isimlerde gözükmesinin ardından araştırılma popülerliği artmıştır. Böylece Lupus, daha fazla tanınan bir hastalık hâline de gelmiştir. Kelebek hastalığı tıp literatüründe "sistemik lupus eritematozus" (SLE) olarak adlandırılan bir otoimmün hastalıktır. "Lupus hastalığı nedir?" sorusuna ise kısaca şu yanıtı verebiliriz:

Lupus ya da kelebek hastalığı otoimmün yani bağışıklık sistemiyle alakalı bir hastalıktır.

"Kelebek hastalığı neden olur?" sorusuna da yanıt vermek gerekirse, lupusun genellikle bağışıklık sistemiyle alakalı olduğu söylenebilir. Lupus vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına karşı saldırması sonucu ortaya çıkar. Lupus, genellikle cilt, eklem, böbrek, kalp, akciğer ve diğer organlarda çeşitli belirtilerle kendini gösteren bir durumdur. "Lupus" kelimesi, hastalığın belirtilerinden biri olan yüzde oluşan karakteristik kızarıklıkların kelebek kanadı şeklinde görünümüne atıfta bulunur. Bu yüzden lupus, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinir.

Kelebek hastalığı belirtileri nelerdir?

Kelebek hastalığı ya da lupus belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve zaman içinde değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak lupus belirtileri şu şekilde görülebilir:

Kelebek şeklinde kızarıklıklar yüzde, burun ve yanaklarda belirebilir.

Güneşe maruz kalmaya bağlı deri döküntüleri, kaşıntı, ülserler ve renk değişiklikleri görülebilir.

Lupus eklemleri etkileyebilir ve ağrı, şişlik, sertlik veya hareket kısıtlılığına neden olabilir.

Lupus hastalarında yaygın bir şikâyet olan aşırı yorgunluk hissi olabilir.

Belirli dönemlerde ateş yükselmesi yaşanabilir.

Lupus böbrek fonksiyonlarını etkileyerek böbrek problemlerine yol açabilir.

Lupus kalbi ve akciğerleri de etkileyebilir bu da nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere neden olabilir.

Lupus kan hücreleri üretimini etkileyebilir ve anemi, trombositopeni gibi kan problemlerine yol açabilir.

Kelebek hastalığı tedavisi nasıldır?

Kelebek hastalığı bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırmasına neden olan kronik bir otoimmün hastalıktır. Bu eklemlerde, ciltte, böbreklerde, kalpte, akciğerlerde ve sinir sisteminde iltihaplanmaya neden olabilir. Kelebek hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Lupus tedavisi semptomları kontrol altına almaya ve komplikasyonları önlemeye odaklanır. Lupus tedavisi hastalığın şiddetine ve seyrine bağlı olarak değişir. Lupus tedavisinde farklı yöntemler bir arada kullanılır:

Lupus tedavisinde kullanılan ilaçlar bağışıklık sistemini baskılamaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Kelebek hastalığı olan kişilerde cilt hassas olabilir ve kolayca yaralanabilir. Bu nedenle cildi korumak için özel cilt bakımı ürünleri kullanmak önemlidir.

Kelebek hastalığı olan kişilerin stresi azaltmaya ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye yardımcı olacak yaşam tarzı değişiklikleri yapması önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve uyku sağlığına dikkat etmek önemlidir.

Kelebek hastalığı geçer mi?

Kelebek hastalığı olarak bilinen lupus şu anda tamamen tedavi edilemeyen kronik bir otoimmün hastalıktır. Ancak uygun tedavi ve yönetim ile semptomları kontrol altına almak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür. Lupus hastalığı kişiden kişiye farklılık gösteren bir seyir izleyebilir. Kimi kişilerde belirtiler hafif seyrederken, diğerlerinde daha şiddetli ve etkileyici olabilir. Tedavi genellikle semptomlara, hastalığın etkilediği organlara ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir.

Kelebek hastalığı kimlerde görülür?

Kelebek hastalığı olarak bilinen lupus genellikle genetik yatkınlık, çevresel etmenler ve hormonal değişikliklerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır. Lupus genellikle 15 ila 45 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülür ancak bu hastalık her yaştan ve cinsiyetten kişiyi etkileyebilir. İlerleyen yaşlarda da ortaya çıkabilir ve çocuklarda da nadir olarak görülebilir.

Lupus kaç yaşında ortaya çıkar?

Lupus genellikle genç yetişkinlik döneminde ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır. Ancak lupus her yaşta görülebilir ve çocuklarda da nadir olarak rastlanabilir. Genellikle 15 ila 45 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülmekle birlikte, bu hastalık her yaş grubundan kişiyi etkileyebilir. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar arasında daha yaygındır. Ancak erkekler, yaşlılar ve çocuklar da lupus geliştirebilir. Lupusun tanısı genellikle belirtiler başladığında konulur ve tedavi genellikle semptomları kontrol altına almayı amaçlar.





