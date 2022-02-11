Kelebek Mobilya'dan Sevgililer Günü'ne özel reklam filmi! Nükhet Duru, Almeda ve Tolgahan Sayışman...

Birbiriyle olan aşklarıyla medyanın gündeminden düşmeyen çiftin ilk filmi Sevgililer Günü için hazırlandı.

Hikayesi Nükhet Duru’nun seslendirdiği ünlü şarkılardan “Aşık Oluyorum Eyvah” üzerine kurulan filmde Almeda & Tolgahan Sayışman çiftinin Kelebek ile dekore edilmiş evlerindeki aşk, sevgi ve mutluluk dolu anlarına tanıklık ediliyor.

14 Şubat sabahı Almeda’nın gülümseyerek uyanışı ile başlayan reklam filminin hikayesi Tolgahan’ın sürprizleriyle devam ediyor. Çift “Aşık Oluyorum Eyvah” şarkısını birbirlerine söyleyerek Nükhet Duru’ya eşlik ediyor ve filmin sonlarında da birbirlerine verdikleri kartta yazan “Evimde Tek Kalbimde Tek” mesajlarıyla bitiyor.

Kelebek Mobilya Sevgililer Günü için hazırladığı bu yeni reklam filmi ile tüm sevenlere “kendinizi tutmayın, sevdiğinize her gün yeniden aşık olun!” mesajını vererek kalplerdeki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.



