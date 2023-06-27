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  4. Kelepçeli elinde Kur'an ile beklemiş! Saddam idam edilmeden dakikalar önceki kare ortaya çıktı, detayları karedeki isim anlattı

Kelepçeli elinde Kur'an ile beklemiş! Saddam idam edilmeden dakikalar önceki kare ortaya çıktı, detayları karedeki isim anlattı

27.06.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önceki son anlarından birine ait fotoğraf karesi ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan o karenin çekildiği anlarla ilgili detayı da fotoğrafta yer alan isimlerden biri anlattı.

Kelepçeli elinde Kur'an ile beklemiş! Saddam idam edilmeden dakikalar önceki kare ortaya çıktı, detayları karedeki isim anlattı

2003'te Saddam Hüseyin Baas Partisi ile iktidardeyken ABD ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal edilmiş, iktidarı sona eren Saddam Hüseyin daha sonra yakalanıp yargılanarak idam cezasına mahkum edilmişti.

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İDAMA DAKİKALAR KALA!

Tüm dünyada ses getiren idama giden süreçte Saddam Hüseyin'in son anlarından birine ait fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafın 30 Aralık 2006'da, Saddam Hüseyin idam edilmeden dakikalar öncesine ait olduğu belirtildi.

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KELEPÇELİ ELİNDE KUR'AN İLE...

Söz konusu karede Saddam Hüseyin'in kelepçeli elinde Kur'an tuttuğu, karşısında ise Irak Temyiz Mahkemesi eski başkanı Yargıç Munir Haddad'ın oturduğu görülüyor. Haddad, o fotoğrafla ilgili ayrıntıları Rudaw'a anlattı.

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FOTOĞRAFTAKİ YARGIÇ ANLATTI

Yargıç Haddad, "Bu fotoğraf 30 Aralık 2006'da Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki askeri istihbarat teşkilatı binasında, temyiz mahkemesinin Saddam Hüseyin aleyhindeki kararını okurken çekildi" açıklamasını yaptı.

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Fotoğraf Saddam Hüseyin

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