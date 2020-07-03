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Kelimeler önemlidir: Twitter 3 kelimenin kullanımını yasakladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Twitter, George Floyd için anlamlı bir adım attı. Twitter'ın mühendislik departmanı, programlama dilinde siyahi vatandaşlardan tarafından hakaret olarak algılanabilecek kelimeleri kullanmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

Kelimeler önemlidir: Twitter 3 kelimenin kullanımını yasakladı!

Twitter George Floyd'un anısına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce George Floyd protestocularına karşı Donald Trump'ın şiddet içerikli tweet'lerine etiket koyan Twitter, şimdi ise programa diline el attı. Bu konudaki açıklama Twitter'ın mühendislik departmanından geldi.

TWİTTER ÜÇ KELİMEYE SON VERDİ

Twitter mühendis departmanı, kendi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda 'köle', 'sahip' ve 'kara liste' gibi kelimelerin kullanımına son verildiği açıklandı. Yani Twitter mühendislik ekibi, bundan böyle şirket içinde bu üç kelimeyi kullanmayacak.

'DEĞERLERİMİZİ YANSITMIYOR'

'Kelimeler Önemlidir' hashtag'iyle paylaşılan mesajda 'Twitter'da, kodlarımızda kullandığımız dil şirket olarak değerlerimizi yansıtmıyor ve hizmet verdiğimiz kişileri temsil etmiyor. Bu yüzden bu dili değiştirmek istiyoruz.'' denildi.

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