Kelimeler önemlidir: Twitter 3 kelimenin kullanımını yasakladı!

Twitter George Floyd'un anısına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce George Floyd protestocularına karşı Donald Trump'ın şiddet içerikli tweet'lerine etiket koyan Twitter, şimdi ise programa diline el attı. Bu konudaki açıklama Twitter'ın mühendislik departmanından geldi.

Twitter mühendis departmanı, kendi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda 'köle', 'sahip' ve 'kara liste' gibi kelimelerin kullanımına son verildiği açıklandı. Yani Twitter mühendislik ekibi, bundan böyle şirket içinde bu üç kelimeyi kullanmayacak.

Inclusive language plays a critical role in fostering an environment where everyone belongs. At Twitter, the language we have been using in our code does not reflect our values as a company or represent the people we serve. We want to change that. #WordsMatter https://t.co/JVO8968B7K