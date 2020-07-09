Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan açıklama yaptı. "TCK 103 Platformu üyesi 237 kadın örgütünün sesini duyun!" diyen Kılıçdaroğlu, "Onlar 'çocuk cinsel istismarının affı olmaz' diyor... Onlar 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' diyor..." ifadelerini kullandı.

"TEHDİT ETMEKTEN VAZGEÇİN"

CHP lideri, "Kadınları, kazanılmış hakları ile tehdit etmekten vazgeçin!" dedi.

#TCK103 Platformu üyesi 237 kadın örgütünün sesini duyun!

Onlar #ÇocukCinselİstismarınınAffıOlmaz diyor...

Onlar #İstanbulSözleşmesiYaşatır diyor...

Kadınları, kazanılmış hakları ile tehdit etmekten vazgeçin! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 9, 2020



