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Kemal Kılıçdaroğlu: En geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz

13.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,, "Anadolu’dan gelen evladımız İstanbul’da yurt bulamadığı takdirde ayda 9-10 bin lira kira vererek ev tutabilir mi? Anne baba seviniyor oğlum kızım üniversite kazandı diye ama sonra nerede kalacak diye düşünüyor. Gençlere sözüm var. En geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. 20 yıldır bitiremediler, 1 yıl içinde bitireceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: En geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Bakırköy'de bulunan İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, il başkanlarına sorunlarla mücadele etmeleri gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Toplantıda, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ’ın da fotoğrafı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer aldı.

"HEDEF ÇAĞDAŞ UYGARLIĞI YAKALAMAK"

Burada açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin büyük sorunlar yaşadığını biliyorsunuz. Her birimizin görevi sorunlarla mücadele etmek. Hem kendimize hem de bizden sonra gelen kuşaklara daha iyi bir Türkiye’yi teslim etmek demek. Bu görev hepimiz için vazgeçilmez bir görev. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarının böyle tarihsel görevi var bunu yerine geçireceğiz. Hayallerinizin iktidar tarafından çalındığını biliyorum. Size hayal kurmayı bile fazla görüyorlar. Bizim bir hedefimiz var. Çağdaş uygarlığı yakalamak" diye konuştu.

"1 YIL İÇİNDE YURT SORUNUNU BİTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "Önümüzde sınavlar vardı, öğrenciler tercih yaptılar. Kendilerinin hangi meslekte daha başarılı olabildiğini düşündüler. Sınavları kazandılar ve bunlar üniversiteye başlayacaklar ama yurt sorunu var. Anadolu’dan gelen evladımızın İstanbul’da yurt bulamadığı takdirde ayda 9-10 bin lira kira vererek ev tutabilir mi? İktidarın gençlere reva gördüğü böyle tabloyu düşündünüz mü? Anne baba seviniyor oğlum kızım üniversite kazandı diye ama sonra nerede kalacak diye düşünüyor. Gençlere sözüm var. En geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. 20 yıldır bitiremediler, 1 yıl içinde bitireceğiz. 1 yıl tamamlandığımızda iktidarımızda sıcak suyu, internet erişimi olan odalarda kalacaksınız. Kimsenin gözü arkada kalmayacak. Üniversiteden mezun oldunuz, sınavlara girecekseniz. Kafanızda kocaman bir soru. Ya torpil olursa, sınav soruları çalınırsa, hakkımız alınırsa… Bu düzene de son vereceğiz. Gittiğiniz her yerde bunları anlatmak zorundasınız. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Türkiye’nin en güvenli merkezi olacak. Bu merkezin başında liyakatli kişiler olacak. Buradaki sınavlara asla şaibe bulaşmayacak. Torpili bitireceğiz" diye konuştu.

"22 OLAN ÖĞRENCİ YURDUNU 83’E ÇIKARDIK"

Belediye yurtlarına dair verileri de paylaşan Kılıçdaroğlu, "50 belediyemizde 22 olan öğrenci yurdu 83’e çıktı. 14 bin 745 öğrenci bu yurtlarda kalıyor. Bütün engellemelere rağmen öğrenci yurdu sayısını belediyelerimiz 22’den 83’e çıkarıyorsa, iktidar olduğumuzda yurt sorununu 1 yıl içinde tamamen çözeceğimizi her yerde güvenle anlatabilirsiniz" dedi.

"ÖĞRENCİ BURSU VE KREDİYİ YÜKSELTECEKSİNİZ"

Üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bursa ihtiyaç olan öğrencilerimize burs verilmesi lazım. Ama o bursun 20 yıl önceki rakamı hatırlatarak, şu kadar liracık veriliyordu, şimdi biz bu kadar veriyoruz gibi bir aldatmacaya inanmamanızı istiyorum. 20 yıl önce verdiğiniz paraya neler alınıyordu, şimdi verdiğiniz paraya nelere alınıyor. Öğrenciye verilecek kredinin de rakamının yükseltilmesi lazım. İki şey istiyoruz. Bir, öğrenci bursunu iki, krediyi yükselteceksiniz. Artışları eylül ayından itibaren yapacaksınız. Bunu da gittiğiniz her yerde talep olarak, bu talep Bay Kemal’in talebi değil, bu talebin doğrudan doğruya gençlerin talebidir, gençler böyle istiyor diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"BİZ DEMOKRASİDEN YANAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "Dünya demokrasiden yana olanlarla, otoriter rejimden yana olanlarla ikiye ayrılmış vaziyette. Biz demokrasiden yana olan grubu oluşturuyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi kendi özgür iradesiyle getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Demokrasiyi var eden parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Biz bunu güvenle anlatabilirsek yeni, çağdaş, uygar, demokrat bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Çürüyen bir yapı var. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezen siyasetçiler var. Bütün bunları ters yüz edeceğiz. Beraber yapacağız bunu. O yüzden size yol arkadaşlarım diyorum. Yaklaşık 7 buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Türkiye’nin kaderini siz belirleyeceksiniz" dedi.

Kaynak: DHA

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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