Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecek

"İnşallah dostlarımızla iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin talihini değiştireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, devletin hazinesini de uluslararası piyasalarda güvenilir hale getirmek için çalışacaklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde ihalelerin saydam olduğunu dile getirerek "İhale yapılacak, ihaleler saydam olacak. 'Adamını bul, gel, ihaleyi verelim. Sen de bize para ver.' dönemi yok bizim belediyelerde. Herkes şunu bilmeli CHP'li belediyeler tıkır tıkır işliyor." diye konuştu.

'HER KURUŞUN HESABINI VERECEĞİZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çiğli Tramvayı ihalesi için şartnameye "yeni mezun mühendislerin" çalıştırılması maddesini koydurduğunun vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Her büyük kentin ulaşım sorunu var. Belediye başkanlarının görevi de ulaşım, otopark sorununu çözmektir. Bu sorunları çözmek için çaba harcarlar. Yaptıkları harcamanın hesabını halka vermek zorundadır halka hesap vermek, Hakk'a hesap vermektir. Her kuruşun hesabını veren belediye başkanı doğru belediye başkanıdır. Biz yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Halkına hesap veren siyaset anlayışı. Halkın günlük sorunlarını gören, gelecekteki sorunları gören bir siyaset anlayışı. Bunu yapmak istiyoruz. İnşallah iktidarda da bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Bizler belediyelerden başlayarak hizmeti kendi halkımıza yapacağız."