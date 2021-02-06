Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İzmir milletvekili olarak İzmirlilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Türkiye'ye huzur ve birlikteliği getirmek için azimli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecek. Halkın bütün katmanlarıyla birlikte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Sevgiyi, huzuru getireceğiz, kaygıyı, tasayı uzaklaştıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, sel felaketinden mağdur olanlar için İzmir'de belediyenin önemli hizmetler verdiğini ifade ederek sel nedeniyle 2 bin 554 hane ve iş yerinde sorun olduğunu ve mağdurlara 7 milyon 31 bin liralık yardım yapılacağını aktardı.

'BUCA METROSU İÇİN BORÇ FAİZİ YÜZDE 3'

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında yüzde 72'si tamamlanan Narlıdere Metrosu inşaatında incelemelerde bulunduğunu söyledi. Buca Metro Hattı çalışmaları değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti düşünün, onun hazinesini düşünün. Hazineyi yöneten bakanları düşünün. Bunlar uluslararası piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti borç alırken faiz ödüyor. En son aldıkları borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3'le yaptı. Olağanüstü bir rakam. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin ödediği faizin yarısı kadar faiz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma yapabiliyor. Bu bizim belediyelerimizin uluslararası alanda, finans kuruluşlarının gözünde Türkiye Cumhuriyeti devleti hazinesinden daha iyi ve daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu bizim gurur verici."