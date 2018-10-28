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Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok konuşulacak iddia! Oğlu Kerem'i evlendirmek için bakın ne yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye'de bulunan kooperatif evini neden sattığına ilişkin ortaya atılan iddia gündem yarattı. Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, bugün kaleme aldığı yazısında Kılıçdaroğlu ile görüşme yaptığını ve bu soruyu yönelttiğini aktardı. İşte çok konuşulacak iddiayla ilgili ayrıntılar...

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok konuşulacak iddia! Oğlu Kerem'i evlendirmek için bakın ne yapmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye'deki yazlık evini neden sattığına ilişkin gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet gazetesinden Talat Atilla bugünkü köşesinde, CHP lideriyle bir görüşme yaptığını ve Kılıçdaroğlu'na birtakım sorular yönelttiğini belirtti.

Atilla, "Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama... Sınırları zorlayan ısrarımla... Burhaniye’deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim" diye ifade etti.

Atilla, Kılıçdaroğlu'nun, evini iki gerekçeyle elden çıkardığını ileri sürdü. Atilla, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek ve kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğün masraflarını karşılamak için evini sattığını ifade etti.

Talat Atilla'nın yazısı şu şekilde:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllarca gündemden düşmeyen...

Dillere pelesenk olan Burhaniye’deki kooperatif evini hatırlarsınız...

Bir süre önce o meşhur evini ya da basındaki yaygın tanımla, villasını sattığına dair duyumlar almama rağmen...

Kesin teyit edemeyince yazmamıştım.

Doğrusu bu fikri takibi biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdar-oğlu’na yönelik, 'Tazminat paralarını nereden ödüyorsun?' sorusuna yanıt olur mu diye merak ederek de yapmıştım...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu soruların yanıtlarını sordum.

Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama...

Sınırları zorlayan ısrarımla...

Burhaniye’deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim.

Kılıçdaroğlu evini iki gerekçeyle elden çıkarmış.

BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek...

İKİ: Kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğün masraflarını karşılamak..."

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
haydan gelen huya gider yıllardır bir faydanı görmedik ülke olarak dünya umrunuzda da değil
kişi kendinden bilir işi.Herkesi kendin gibi hırsız sanıyorsun.
birde tayyuba bakın ak davarları olduğu sürece sırtı yere gelmez imanımın :)
Yazık bu adama ya . yılların birikimini tazminat davası için satması üzücü. birileri saraylarda yaşar birileride tüm varlığını bunlara verir
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