Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok konuşulacak iddia! Oğlu Kerem'i evlendirmek için bakın ne yapmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye'deki yazlık evini neden sattığına ilişkin gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet gazetesinden Talat Atilla bugünkü köşesinde, CHP lideriyle bir görüşme yaptığını ve Kılıçdaroğlu'na birtakım sorular yönelttiğini belirtti.

Atilla, "Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama... Sınırları zorlayan ısrarımla... Burhaniye’deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim" diye ifade etti.

Atilla, Kılıçdaroğlu'nun, evini iki gerekçeyle elden çıkardığını ileri sürdü. Atilla, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek ve kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğün masraflarını karşılamak için evini sattığını ifade etti.

Talat Atilla'nın yazısı şu şekilde:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllarca gündemden düşmeyen...

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