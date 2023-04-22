Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3'üncü 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu: Gıdada çok çok büyük devrim geliyor

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun üçüncüsünde tarım, hayvancılık ve gıda konularına dikkat çekerek projelerini açıkladı.

"10 BÜYÜKBAŞ 10 KÜÇÜKBAŞ GEBE HAYVAN HİBE EDİLECEK"

Kılıçdaroğlu, "Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükûnetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor!" başlığıyla paylaştığı videoda şu açıklamaları yaptı:

"Sevgili halkım, bugün size tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgelerini anlatacağım. Önce ihtiyacı ortaya koyalım. Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketli topraklarımız. Bu kötü yönetim bizi, buğdayda, nohutta bile dışarıya bağımlı hale getirdi. Egemenliğimizi kısıtlayan bu düzen, artık değişiyor. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetecek, çok kısa bir süre içinde ihracat devi olacak. Gıda bağımsızlığını sağlamadan, büyümek ve gelişmek mümkün değil. Bakın burada açıkça söylüyorum, Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak. Tarımda planlı üretime geçeceğiz. Tarım arazilerimizi koruyarak, tümünün ekilmesini sağlayacağız. Kamuya ait tarım işletmelerine, yani Atatürk'ün mirası olan TİGEM varlıklarına sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp, üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz. Her bir köyümüzde bir veteriner, bir ziraat mühendisi ve bir ziraat teknisyeninden oluşan ekipler kurulacak. Çiftçilere hastalık tedavisi, aşı ve toprak analizi, bitki sağlığı gibi her konuda ücretsiz destek sağlanacak. Sisteme katılmak isteyen ailelere 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. 5 yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş, 7 buçuk milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 artırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Afyon, Konya ve Erzurum'da tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kuracağız. Ayrıca Ordu ve Hatay'da hayvancılık ve tarım ihtisas limanı kuracağız. Türkiye bölgesinin gıda ve hayvancılıkta en büyük ihracatçısı olacak. Çiftçiyle beraber çalışacağız. Yemi, gübreyi, enerjiyi yerinde üretecek ekosistemler kurulacak. Gıdanın ucuzlamasını sağlayacağız."

"Gerektiğinde tarımsal maaliyetleri sübvanse edeceğiz. Süt üreticisi de, et üreticisi de zarar etmeyecek. Çiftçilerimizi zarar ettirmeden hem gıda fiyatlarını düşüreceğiz, hem de gıda güvenliğimizi hızla sağlayacağız. Göreceksiniz, gübre ve yem konusunda hızla ithalat bağımlılığının önüne geçip, üretici girdilerini azaltacağız. Bizim sistemimizde çiftçi malını, mahsülünü verdiği an parasını alacak. Üretirken devleti yanında görecek. Bu da hemen vatandaşın mutfağına yansıyacak. Sevgili halkım, neden gıda konusu bu kadar önemli? Hatırlarsınız, çocuklarınızın beslenme hakkını savunmak için Hacer Foggo ile Et ve Süt Kurumu'na gitmiştik. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremezsiniz. Çocuklarımız et yiyecek, sağlıkla büyüyecek. Etimiz, sütümüz ucuz ve bol olacak. Merak etmeyin, geliyoruz."



