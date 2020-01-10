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  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Abdullah Gül' açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Abdullah Gül' açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 08:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyordu" iddialarıyla ilgili konuştu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP lideri, CHP'nin o süreçte Gül'ün adaylığıyla ilgili bir girişiminin olmadığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Abdullah Gül' açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyordu" iddialarıyla ilgili konuştu.

"umhurbaşkanlığı seçiminde gerçekten Meral Akşener karşı çıkmasaydı Abdullah Gül aday mı olacaktı?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum" yanıtını verdi.

"CHP'nin bu tip bir girişimi oldu mu?" sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Hayır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül CHP aday

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