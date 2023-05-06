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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler! Neden 'PKK' demediğini açıkladı

06.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden 'PKK' ifadesini kullanmadığıyla ilgili olarak "Biz devleti kuran partiyiz. Devletin geleneklerini biliriz. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kendi internet sitelerinde 'bölücü terör örgütü' der, terör örgütlerinin adını telaffuz etmez. Çünkü onun reklamı olur. Niye terör yapar? 'Adım daha çok duyulsun' diye. Biz de devletin bu geleneğine saygı duyuyoruz, 'bölücü terör örgütü' diyoruz" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler! Neden 'PKK' demediğini açıkladı

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 8 gün kala Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanının, milletin birliğini temsil ediyor olması sizin kişiliğinizde nasıl ortaya çıkacak?" sorusuna, "Hiçbir ayrım yapmayacağım. Oy versin, vermesin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım." yanıtını verdi.

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"TERÖR BİR İNSALIK SUÇUDUR"

Kılıçdaroğlu, HDP veya Yeşil Sol Parti'nin kendisini desteklemesinin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde terörle mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine, "Etkilemez, niye etkilesin? Terör bir insanlık suçudur. Teröre karşı hepimizin ortak hareket etmesi lazım. Bu benim teröristim, iyi, bu bizden değil, kötü, böyle bir şey olamaz. Siyasetçinin, birisini 'terörist' diye suçlaması kadar yanlış bir şey yok. Çünkü bu ülkenin polisi, Milli İstihbarat Teşkilatı, adliyeleri var. Varsa bir suçu gidersiniz yakalarsınız, yargılarsınız, hakim gerçekten görüyorsa, terörle iltisaklıysa alır mahkum eder." dedi.

"PKK DEMEDİĞİMİZ İÇİN DE SUÇLANIYORUZ"

HDP'nin adeta terör örgütü olarak tanımlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İyi de bu TBMM'yi yönetiyor. Yani HDP'li birisi kendisine sıra geldiğinde bir hafta süreyle TBMM'yi yönetiyor. 'PKK' demediğimiz için de suçlanıyoruz. Biz devleti kuran partiyiz. Devletin geleneklerini biliriz. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kendi internet sitelerinde 'bölücü terör örgütü' der, terör örgütlerinin adını telaffuz etmez. Çünkü onun reklamı olur. Niye terör yapar? 'Adım daha çok duyulsun' diye. Biz de devletin bu geleneğine saygı duyuyoruz, 'bölücü terör örgütü' diyoruz."

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"AKIL TUTULMASI GİBİ BİR ŞEY"

CHP'nin terörle ilişkilendirilmesinin, akıl dışı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "HDP'nin terörle bir bağlantısı varsa Milli İstihbarat Teşkilatı var, emniyetin, ordunun kendi istihbarat teşkilatı var, gitsinler bulsunlar, yakalasınlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. 'Oradan talimat alıyor' diyor. Ne söyleyeyim Allah aşkına? Akıl tutulması gibi bir şey." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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