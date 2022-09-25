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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratacak sözler! 'Beşli çetelerin, baronların adamı değilim'

25.09.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdönüşüm Tesisi’nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ben beşli çetelerin, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım. Ben alın teri dökenlerin, çalışanların yanındayım. Bu ülkede herkesin karnı doysa huzur gelir. Fakirin ezildiği, varlıklılara ekonominin aktarıldığı bir neoliberal düzeni kabul edemiyorum. Sosyal devlet dediğiniz işin temelinde herkesin karnını doyurması var" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratacak sözler! 'Beşli çetelerin, baronların adamı değilim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İzDoğa'nın İzdönüşüm Tesisi'nin açılışına katıldı. Açılışta Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, CHP'li milletvekilleri yer aldı.

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Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Benim gündemimde olan kim? Ya da konu. Büyük kentte şunu görürüm. Bir çekçeki vardır, çöplerden kağıt plastik toplar. Günün 24 saati çalışır ama sigortası yoktur. İş güvencesi yoktur. Bugün ne kadar kazanacağı belli değildir. Aile yaşamı bile tehlikededir. Bu insanlara hep sahip çıkmak istemişimdir. Bunları örgütlemek istemişimdir. Onların da haklarının olması lazım. Çalışıyorlar, alın teri döküyorlar kazanmaları lazım. Hastalanacak, kendisi ailesi çocukları doktora gidecek. Sağlık harcamalarının çok pahalı olduğunu da biliyorum. Burası eski bir tesis. Başkan burayı önce satın aldı. Buraya büyük bir yatırım yaptı. Yatırım sonrası buraya çöp getiren, karton getiren pek çok insanın bir güvencesi olması lazım. Belediye dediğimiz, o beldede yaşayan herkesin huzurlu olmasını ister. Beldede yaşayan herkesin parka giderken, meydanlarında, caddelerinde gezerken temiz bir kent görmek ister" diye konuştu.

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'BEN BEŞLİ ÇETELERİN, BARONLARIN ADAMI DEĞİLİM'

Çöplerin bir servet olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim çöp diye dışarı attığımız her şeyin aslında bir servet olduğunu bütün dünya biliyor. Bu serveti yeniden ekonomiye kazandırırken insan unsurlarının göz ardı edilmemesi lazım. Sizin işlerinizi yapan kardeşlerimi de gördüm. Ben beşli çetelerin, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım. Alın teri döken çalışanların yanındayım. Bu ülkede herkesin karnı doyduğu zaman huzur gelir bu ülkeye. Herkesin karnı doymadığı bir ekonomik neoliberal düzeni asla kabul etmiyorum. Altta kalan ezilsin, üstte kalan zenginleşsin. Sosyal devletin temelinde herkesin karnının doyması vardır. Devletin sosyal olması için sizin hak ettiğiniz emeğin karşılığının verilmesi lazım. Tunç Başkan'ın attığı adım son derece değerlidir. Güzel evlatlarınız var. Elbette beklentileri var. Cep telefonları, tabletler isteyecekler. Tatil yapmak isteyecekler. Bu tesis yeniden alınıp, inşa edilmenin ötesinde bir anlayışı da yeniden inşa ettiği için bizlerin açısından son derece değerlidir."

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'HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞA AÇ GİRMEDİĞİ TÜRKİYE'

Belediyenin sorumluluklarına değinen Kılıçdaroğlu, "Beldeye hizmet ediyorsa sadece caddesini parkını yapmak değil o beldede yaşayan insanların huzurunu sağlamak zorundadır. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bulunduğunuz kentte hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceksiniz. Bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü. Anadolu'nun yetiştirdiği bir değer. Sazıyla ve sözüyle hepimizin yüreğinde taht kuran bir halk ozanı. Onun yaşadığı dramlar hepimizin malumu. Giderken sazını, sözünü bıraktı. Bu topraklar mübarek topraklar. Bu topraklarda herkesin huzur içinde yaşamasını isterim. Beraber olursak bu huzuru taçlandırmış oluruz" ifadelerini kullandı.

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'ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI'

Döngüsel kültür kavramının bazı temel ilkeler üzerinden yükseldiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şöyle dedi:

"Uyum ilkesi doğamızla, birbirimizle, geçmişimizle uyumu kapsamaktadır. İzmir'de uyum içinde bir kent yaşamı kurmak önceliğimiz. Biz İzmir'i doğanın döngülerinden bağımsız bir beton yığını olarak büyütmüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İzdönüşüm Tesisi, doğayla uyumlu döngüsel bir şehir olmamız için önemli bir kilometre taşı. Belediye şirketimiz İzDoğa ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Daire Başkanlığı ortaklığıyla yürütülen projeye dört ilçemiz katıldı. Toplam 800 ambalaj atığı kutusu sıfır noktasında hizmet vermeye başladı."

(DHA)

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İzmir Kemal Kılıçdaroğlu
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