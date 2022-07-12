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  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken talimat! 'En önemli göreviniz...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken talimat! 'En önemli göreviniz...'

12.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'dan partisine katılan 85 bininci kadın üye Dilek Doğan'ı makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'na, "Oyumuzun düşük olduğu yerlere odaklanın. Üye sayımız arttıkça, oy oranımız da aynı doğrultuda artacaktır. Bunun için de kadınları örgütlemek çok önemli. Hayatı ilmek ilmek ören kadınlar, hanedeki bireyleri ve komşularını da üye yapıyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. En önemli göreviniz; ev kadınlarını örgütlemek" sözleriyle talimat verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken talimat! 'En önemli göreviniz...'

CHP Kadın Kolları, son bir yılda 85 bin yeni kadın üye yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'dan partisine katılan 85 bininci yeni kadın üye Dilek Doğan'ı makamında kabul etti. Görüşmede CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar ve Kapaklı İlçe Kadın Kolu Başkanı Deniz Bilge de yer aldı.

'EN ÖNEMLİ GÖREVİNİZ...'

Tekirdağ il kadın kolunun örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'na, "Oyumuzun düşük olduğu yerlere odaklanın. Üye sayımız arttıkça, oy oranımız da aynı doğrultuda artacaktır. Bunun için de kadınları örgütlemek çok önemli. Hayatı ilmek ilmek ören kadınlar, hanedeki bireyleri ve komşularını da üye yapıyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. En önemli göreviniz; ev kadınlarını örgütlemek" dedi.

'İKTİDARI KADINLAR DEĞİŞTİRECEK'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri anlatmak için Ankara'nın bütün ilçelerinde saha çalışması yaptıklarının bilgisini aktardı. Nazlıaka, "Tencerede et mi kaynar, dert mi kaynar, en iyi kadınlar biliyor. Daha önce hep AKP'ye oy vermiş olan kadınlar bu sefer iktidara öfkeli, gidip konuştukça güvenlerini kazanıyoruz. İktidarı kadınlar değiştirecek" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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