Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'daki depremler sonrası "geçmiş olsun" mesajı

Kılıçdaroğlu, Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için." ifadelerini kullandı.

Hatay’da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için. February 20, 2023



