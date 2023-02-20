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  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'daki depremler sonrası "geçmiş olsun" mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'daki depremler sonrası "geçmiş olsun" mesajı

20.02.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'daki depremler sonrası "geçmiş olsun" mesajı

Kılıçdaroğlu, Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için." ifadelerini kullandı.


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