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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama: ‘O kararı parti verir’

03.06.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte CHP’de istifa tartışmaları devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklamalar geldi. ‘Partinin başında kalacak mısınız?’ sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu “Ona parti karar verir tabi doğal olarak” ifadelerini kullandı. İktidarın cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrını da eleştiren Kılıçdaroğlu “Siyasetçi her şeyden önce ahlaklı olmak zorundadır. Türkiye’nin böyle bir sorunu var. Türkiye’nin ahlaki meşruiyet sorunu var” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama: ‘O kararı parti verir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmuş, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimleri kazanamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrasında mücadeleye devam mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu hakkındaki eleştiriler nedeniyle partinin başında kalıp kalmayacağı sorusuna “Ona parti karar verir tabi doğal olarak. Partinin kendi gelenekleri vardır. O gelenekler içerisinde hareket edilir” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU GÖRÜŞMELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşmeleriyle ilgili de şunları ifade etti:

"Canan Hanım, İstanbul'daki gelişmeleri aktarmak için ayda bir gelirdi. Ekrem İmamoğlu da büyükşehir belediye başkanımız. O da geliyordu. Dolaysıyla o çerçevede zaman zaman Mansur Yavaş Bey'le de bir araya geliriz. Artılar, eksiler sorun varsa nasıl çözeriz konuşuyoruz. Bunlar olağanüstü olay değil bildiğimiz rutin, sıradan olan gelişmeler bu olağan. Oturup, konuştuk. Ben İstanbul'a gittiğimde orada da beraber oluruz. Onlar belli aralıklarla Ankara'ya gelirler, Ankara'da beraber oluruz. Karşılaştıkları sorunlar varsa onları anlatırlar. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz."

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