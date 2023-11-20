Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası süreç hakkında açıklama: Asla izin vermem

Kılıçdaroğlu CHP'de yaşanan 38. Olağan Kurultay sonrasında yaşanan süreç üzerine açıklamalarda bulundu.

"KUMPASLARA NİYETLENEN ART NİYETLİ GRUPLAR OLACAKTIR"

Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem. Kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın." dedi.





