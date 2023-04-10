Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! "Sen de duy sesimi"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu, "Çiftçi kardeşim, sesimizi kesmeye çalışanlara inat, sen de duy sesimi." notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sana söz çiftçi kardeşim... Kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım. Sana söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video: