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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! "Sen de duy sesimi"

10.04.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün duyurduğu seçim kampanyası videolarını paylaşmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kez de, "Çiftçi kardeşim, sesimizi kesmeye çalışanlara inat, sen de duy sesimi." notuyla bir video paylaştı. İşte haberin detayları...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! "Sen de duy sesimi"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu, "Çiftçi kardeşim, sesimizi kesmeye çalışanlara inat, sen de duy sesimi." notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sana söz çiftçi kardeşim... Kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım. Sana söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video:

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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