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  4. Son dakika: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Son dakika: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

10.04.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Seçime sayılı günler kala siyaset kulislerinde hareketlilik sürüyor. Millet İttifakı ile yakın temasta olduğu bilinen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, aldıkları kritik kararı canlı yayında açıkladı. Baş, Millet İttifakı’na destek vermek için seçimlerden çekildiklerini duyurdu.

Son dakika: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Son dakika: 14 Mayıs seçimleri giderek yaklaşırken, siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. BTP Lideri Hüseyin Baş, tv100'de katıldığı programda çok konuşulacak ifadeler kullandı. Millet İttifakı’na destek vermek için seçimlerden çekildiklerini açıklayan Hüseyin Baş, "Mevcut İktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

Hüseyin Baş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Biz BTP olarak seçimlere katılmama kararı aldık. Listelerimizi verdik, listelerimizi geri çekeceğiz. Bu seçime katılmayıp, muhalefet bloğuna meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı biz de bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaptığım araştırmalarda barajı geçebilen pozisyonda değiliz. Barajı geçemeyeceksek bu seçime girip, iktidarın meclis aritmetiğinde üstün olmasını istemediğimden dolayı böyle bir kararın doğru olduğunu vermek durumunda kaldık.

'LÜTFEN BUNU YAPMAYIN'

Biz Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminin yanlış olduğunu, daha doğru adayların var olduğunu ortaya koyduk. Bugün vekil listelerine baktığımızda yanlış isimlerin, yanlış sıralandığını görmüş olarak ben aylardır şunu söylerim, bu iktidar bu seçimi alamaz ama bu muhalefet bu iktidara seçimi verebilir. Lütfen bunu yapmayın."

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Hüseyin Baş

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