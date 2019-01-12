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Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Yengesi hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Yengesi hayatını kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hıdır Gündüz'ün, Bahçeşehir'de 4 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eşi Belgüzar Gündüz (67), Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesinde yaşımını yitirdi.

Gündüz için ikindi vakti Bakırköy Amine Hatun Camisi'nde düzenlenen törene, Kılıçdaroğlu ile ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve eski CHP milletvekili Berhan Şimşek de katıldı.

Törenin ardından Kılıçdaroğlu tabuta omuz verdi. Belgüzar Gündüz, Silivrikapı Mezarlığında toprağa verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Belgüzar Gündüz cenaze

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