Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Canan Kaftancıoğlu'nun istifa tweeti hatırlatılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parti içi tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Bizim partimiz bir ailedir ve kendi içinde tartışmalar olabilir. Canan hanımın da böyle duygusal bir tweet attığını biliyorum ve sonra vazgeçtiğini biliyorum. İstifa etmemeli. Halka şunu söyledim, atılan tweetin doğru olmadığını söyledim. Bir il başkanının duygusal nedenlerle böyle bir tweet atması doğru değil." dedi. Kaftancıoğlu'nun istifasını istediğine dair haberlerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Oraya girmeyeceğim. Canan Kaftancıoğlu seçime kadar devam edecek sonrasına bakarız" şeklinde açıklamada bulundu. TUNÇ SOYER AÇIKLAMASI



CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Tunç Soyer'e yönelik yapılan eleştirilerin tamamı haksız eleştiriler. Eleştirilerin özünde şu var. 'Bu kişi çok değerli, çok oy alacak biz bunu yıpratalım' ve bir kampanya başlattılar. Babasından ötürü çocuk niye yargılanır?

"AZİZ KOCAOĞLU KENARA ÇEKİLMİŞTİ"



Kemal Kılıçdaroğlu, Aziz Kocaoğlu'nun neden yapılmadığına ilişkin soruya "Kocaoğlu başarılı bir belediye başkanıydı. Artık yoruldum deyip kenara çekilmişti. Tunç beyin ismi de öne çıkmıştı artık" şeklinde yanıt verdi. "İMAMOĞLU HALKÇIDIR"



Kılıçdaroğlu 'Ekrem İmamoğlu'nun siyasi duruşunu nasıl tanımlarsınız?' şeklindeki soruya "Ekrem İmamoğlu halkçıdır. Sağ sol kavramları 1789 Fransız devriminden sonra karşımıza çıkmıştır. Parlamentoda bütçenin halktan yana kullanılmasını isteyenler solda oturmuştur. İmamoğlu solda oturuyor" ifadelerinde bulundu. BİNALİ YILDIRIM'IN İSTİFASI



Binali Yıldırım'ın istifası ile ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım'ın eğer istifa etmeden Meclis'in makam aracıyla kampanya yapmasından en çok rahatsız olanın halk, barolar STK'ler olması lazım. Biz atlayıp onların önünü kesersek... Bu doğru değil." şeklinde konuştu. "KADIN ADAYLAR ERKEK ADAY ÖNERİYOR"



Kılıçdaroğlu, kadın adayların az olması ile ilgili gelen bir eleştiriye "Kadın aday istiyoruz ama kadın arkadaşlar erkek aday öneriyorlar. Elbette olmalı kadın aday. Kesinlikle haklılar" şeklinde yanıt verdi.