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Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de Çalar Saat isimli programda önemli açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Canan Kaftancıoğlu'nun istifa tweeti hatırlatılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parti içi tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Bizim partimiz bir ailedir ve kendi içinde tartışmalar olabilir. Canan hanımın da böyle duygusal bir tweet attığını biliyorum ve sonra vazgeçtiğini biliyorum. İstifa etmemeli. Halka şunu söyledim, atılan tweetin doğru olmadığını söyledim. Bir il başkanının duygusal nedenlerle böyle bir tweet atması doğru değil." dedi.

Kaftancıoğlu'nun istifasını istediğine dair haberlerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Oraya girmeyeceğim. Canan Kaftancıoğlu seçime kadar devam edecek sonrasına bakarız" şeklinde açıklamada bulundu.

TUNÇ SOYER AÇIKLAMASI

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Tunç Soyer'e yönelik yapılan eleştirilerin tamamı haksız eleştiriler. Eleştirilerin özünde şu var. 'Bu kişi çok değerli, çok oy alacak biz bunu yıpratalım' ve bir kampanya başlattılar. Babasından ötürü çocuk niye yargılanır?

"AZİZ KOCAOĞLU KENARA ÇEKİLMİŞTİ"

Kemal Kılıçdaroğlu, Aziz Kocaoğlu'nun neden yapılmadığına ilişkin soruya "Kocaoğlu başarılı bir belediye başkanıydı. Artık yoruldum deyip kenara çekilmişti. Tunç beyin ismi de öne çıkmıştı artık" şeklinde yanıt verdi.

"İMAMOĞLU HALKÇIDIR"

Kılıçdaroğlu 'Ekrem İmamoğlu'nun siyasi duruşunu nasıl tanımlarsınız?' şeklindeki soruya "Ekrem İmamoğlu halkçıdır. Sağ sol kavramları 1789 Fransız devriminden sonra karşımıza çıkmıştır. Parlamentoda bütçenin halktan yana kullanılmasını isteyenler solda oturmuştur. İmamoğlu solda oturuyor" ifadelerinde bulundu.

BİNALİ YILDIRIM'IN İSTİFASI

Binali Yıldırım'ın istifası ile ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım'ın eğer istifa etmeden Meclis'in makam aracıyla kampanya yapmasından en çok rahatsız olanın halk, barolar STK'ler olması lazım. Biz atlayıp onların önünü kesersek... Bu doğru değil." şeklinde konuştu.

"KADIN ADAYLAR ERKEK ADAY ÖNERİYOR"

Kılıçdaroğlu, kadın adayların az olması ile ilgili gelen bir eleştiriye "Kadın aday istiyoruz ama kadın arkadaşlar erkek aday öneriyorlar. Elbette olmalı kadın aday. Kesinlikle haklılar" şeklinde yanıt verdi.

"200 BİN LİRA BORÇ ALDIM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan davaların hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Tazminatları ödemek için evi sattım. Bir miktar da borç aldım. Çünkü evi satınca yetişmedi. Biz vatandaşlardan para istemedik ama bir fon kurduk. Bize yüksek para cezaları vererek susturmaya çalışıyorlar. 200 bin lira borç aldım. Kimden borç aldığımı söylemeyeyim. Mal varlığı beyanımda var. Akrabalarımdan aldım daha çok." dedi.

"KAYBETTİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ DA OLDU"

SMA hastalarının ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınmasını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Kaybettiğimiz çocuklarımız oldu. Keşke daha önce yapsalardı" diyerek o çocuklarla daha önce basın açıklaması yaptıklarını da söyledi.

"UYDURMA HABERLER"

Sandık güvenliği konusunda kimsenin tereddütü olmasın diyen Kılıçdaroğlu "Biz diğer partilerle de sandık güvenliği çalışması yapıyoruz. CHP'nin dijital altyapısı hiçbir siyasi partide yoktur" dedi. İsmail Küçükkaya'nın 'Ama çöktü diyorlar' demesi üzerine ise 'Hayır efendim onlar öyle ya da böyle uydurma haberler' diyerek yanıtladı.

CHP'DEN ALPER TAŞ ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin Beyoğlu adayı olarak ÖDP Genel Başkanı Alper Taş sizin gönlünüzdeki isimmiş. Yarın PM'ye onun ismini mi getireceksiniz?" şeklindeki soruya "Olabilir. Alper bey son derece saygın bir isim. Beyoğlu'na yakışan bir isim. Genç, dinamik bir arkadaş dolayısıyla bakacağız" şeklinde yanıt verdi.

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