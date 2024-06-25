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  4. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da bir araya geldi! 'Özel gündem' iddiasına yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da bir araya geldi! 'Özel gündem' iddiasına yanıt

25.06.2024 21:01
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CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız" derken Yavaş ise "Özel bir gündemimiz yok" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da bir araya geldi! 'Özel gündem' iddiasına yanıt

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB Sıhhıye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA KADAR SORUNU VAR"

Girişte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel” dedi.

"ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Öte yandan ABB Başkanı Yavaş basın mensuplarına, “Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
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