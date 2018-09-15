Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinin aracına tır çarptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa programında görev alan koruma ekibine ait otomobilin açılan sürücü kapısına tır çarptı.
Kılıçdaroğlu'nun Orhangazi ilçesindeki programına katılacak koruma ekibi, 16 NJD 01 plakalı otomobili Orhangazi-Bursa karayolu Gedelek kavşağı yakınlarındaki emniyet şeridinde park etti.
Otomobilin sürücüsü, araçtan inmek için kapıyı açtı.
Bu esnada yoldan geçen İran plakalı tır, otomobilin kapısına çarptıktan sonra durdu.
Araçtaki 2 koruma kazayı yara almadan atlattı.
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