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Kemikleri içten içe çürütüyor, kıl gibi inceltiyor, kırılmasına neden oluyor!

14.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş aldıkça maalesef kemikleri güçlü tutmak için fazladan özen göstermemiz gerekiyor. Kırılan kemik aylarca acı çekmenize ve kırılan kemiğe göre alçıda kalmasına neden olarak hareket konusunda kısıtlaması yaşanır. Bazı yiyecekler kemikleri zayıflatarak çok kolay kırılmasına neden olur.

Kemikleri içten içe çürütüyor, kıl gibi inceltiyor, kırılmasına neden oluyor!

Kemik sağlığı, vücudun genel sağlığı kadar çok önemli. 20'li ve 30'lu yaşlardan sonra bünye daha yavaş çalışmaya başlar. Sonuç olarak, zamanla kemikleriniz daha az yoğun ve güçlü hale gelebilir. Gözenekli ve kırılgan hale gelebilirler, kırılmaya eğilimli olabilirler, bu durum osteoporoz olarak bilinir. Sağlıklı beslenmeme durumunda yetersiz kalan kalsiyum, erken kemik kaybını hızlandırabilir ve sizi büyük risk altına sokar.

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Kemiğe zararlı yiyeceklerden kaçınmak, yaşlandıkça iskeleti güçlü tutmak isteyen hem kadınlar hem de erkekler için önemlidir. Kemiklerin içten içe zayıflamaması için kesinlikle ağzınıza bile sürmemeniz gereken besinler var.

YÜKSEK SODYUMLU GIDALAR

Patates cipsi gibi besin değeri düşük tuzlu atıştırmalık yiyeceklerin yanı sıra pizza, fast food yemekleri, işlenmiş gıdalar ve bazı konserve çorbalar gibi yüksek sodyumlu yiyecekleri sınırlayın. Kötü beslenme tarzı kemik sağlığı için önemli olan minerallerin kaybına neden olur. Sodyum ve kalsiyumun her ikisi de kemikte depolandığından, araştırmalar yüksek sodyum tüketiminin kalsiyumun idrar yoluyla atılmasını artırabileceğini ve düşük kemik mineral yoğunluğuna katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

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İŞLENMİŞ VE YAĞLI ETLER

Frontiers in Physiology'deki yakın tarihli bir raporu da içeren klinik araştırmalar, kronik inflamasyonun doğrudan kemik kaybına katkıda bulunduğunu öne sürüyor. Enflamasyonun önemli bir tetikleyicisi, biftek, kaburga ve işlenmiş etler gibi yağ ve protein açısından zengin etlerin yüksek tüketimidir.

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RAFİNE KARBONHİDRAT VE ŞEKERLİ YİYECEKLER

İlave şekerler, unlar ve şekerli şuruplar gibi aşırı rafine karbonhidratlar içeren herhangi bir gıda, kan şekerini yükseltebilir, bu da metabolik işlev bozukluğu yaratır ve osteoporoz riskini artırır. Aynı şekilde, şekerle tatlandırılmış içeceklere dikkat etmelisiniz ve soda, kemik gücünü boşaltmak söz konusu olduğunda özellikle kötü bir suçludur. Sodalar, kalsiyum emilimini engelleyebilen fosforik asit içerir. Bu, kalsiyum-fosfor oranında bir dengesizliğe ve kemik mineral yoğunluğunun azalmasına yol açar.

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