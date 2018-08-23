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Kenan Sofuoğlu, Formulaz Tahta Araba Şenliği sırasında hafif yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 20:19 | Son Güncelleme

Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Formulaz Tahta Araba Şenliği sırasında hafif yaralandı.

Kenan Sofuoğlu, Formulaz Tahta Araba Şenliği sırasında hafif yaralandı

İlçeye bağlı Tunca beldesinde Belediye Başkanlığı ile Redbull tarafından organize edilen ve Formula-1 yarışlarına atıfta bulunularak "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenliğe, yarışmacılar kendi tasarımları 88 tahta arabayla katıldı.

Önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da şenliğe katılan ve tahta arabayla yarışan Sofuoğlu, grubunu birincilikle tamamladı.

Grup birincilerinin yer aldığı final yarışı sırasında Sofuoğlu'nun kullandığı tahta araba, yol kenarına güvenlik amacıyla konulan saman balyalarına çarptı.

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SOFUOĞLU'NUN ÇENESİNE ÇARPTI

Bunun üzerine aracın direksiyon olarak kullanılan aparatı, Sofuoğlu'nun çenesine çarptı. Hafif yaralanan Sofuoğlu'na, olay yerindeki sağlık görevlileri müdahale etti.

Sofuoğlu'nun daha sonra kendi imkanlarıyla Rize Devlet Hastanesine gittiği, kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


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Kenan Sofuoğlu Kaza 10. Geleneksel Formulaz Tahta araba Şenliği Rize Ardeşen

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