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Kendall Jenner siyah bikinisiyle plajda boy gösterdi!

12.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sütyensiz halleriyle adından söz ettiren model Kendall Jenner, Bahamalar'a tropikal bir kaçış yaptı. Model siyah bir bikini giyerek fiziğini sergiledi.

Kendall Jenner siyah bikinisiyle plajda boy gösterdi!

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner son dönemlerde oldukça iddialı.

Sütyensiz halleri yüzünden moda psikologlarının "Yapmacık" yorumlarına maruz kalan model kısa tatil kaçamağından pozlarını paylaştı.

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Siyah bikinisiyle fiziğini sergileyen Jenner alkol alıp arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

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Siyah bikinisinin bir süre sonra tanga haline getiren modelin seksi görüntüsü hayranlarından tam not aldı.

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Jenner geçtiğimiz günlerde kalabalığa girdiğinde aksiyete yaşadığını söylemişti. Model “Ne yaparsam yapayım anında nefret ediliyor. Yolda hiçbir şey yapmadan yürüyebilirim ve biri çıkıp yine kötü bir şey söyleyebiliyor” demişti.

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Kendall Jenner Model

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