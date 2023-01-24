Kendi küçük etkisi büyük: Sakın çöpe atmayın! Cildi gençleştiriyor, öksürüğü kesiyor

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan ayva her hafta pazar ve manav tezgahlarını süslüyor. Ayvanın faydaları saymakla bitmiyor. Ancak sadece ayvanın değil ayvanın çekirdeğinin de birçok faydası bulunuyor. Ayva çekirdeğinin faydalarını duyanlar bu çekirdekleri çöpe attıkları için pişman oluyor.

AYVA ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

Ayva çekirdeği, gözeneklerin temizlenip sıkılaşmasını sağlıyor.

Ciltte oluşan yanık ve sivilce izlerini yok ediyor.

Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu engelliyor, var olanların ise kısa sürede yok olmasına yardımcı oluyor.

Ciltte oluşan çatlakların görünümünü hafifletiyor, düzenli kullanımında bu görüntüyü tamamen yok edebildiği de söyleniyor.

Dudaklarda oluşan çatlamalara da iyi geliyor.

Saç sağlığını da destekleyen ayva çekirdeği, özellikle yağlanma problemi yaşayanlara iyi geliyor.

Saçlardaki yağlanma problemini çözmekle kalmıyor, sağlıkla parlayan çok daha güçlü ve gür saçlara sahip olmamızı sağlıyor.

Çayı demlenip içildiğinde öksürüğe iyi geliyor, enfeksiyon riskini de en aza indiriyor.

Dahili olarak kullanıldığında ishale iyi geldiği de biliniyor.

ÇEKİRDEKLERİNİ YEMEYİN

Ayva çekirdeğinin tüm bu faydalarından yararlanmak için onu nasıl kullanabileceğinizi öğrenmeniz de önemli. Öncelikle onu ağız yoluyla tüketmeyi denememeli, hatta mümkünse ayva çekirdeklerini asla yememeye dikkat etmelisiniz. Çünkü bu şekilde tüketimi, tahmin etmediğiniz yan etkiler oluşmasına neden olabilir, karın ağrısından bağırsak sorunlarına kadar birçok sorunla karşılaşabilirsiniz.

ÖKSÜRÜK İÇİN AYVA ÇEKİRDEĞİ ÇAYI

Öksürükten kurtulma ya da ishali kesme özelliklerinden faydalanmak için onu dahili olarak kullanmak istiyorsanız 1 su bardağı su ve 10 adet ayva çekirdeğini 1 tencereye aktarın ve yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın. Elde ettiğiniz bu ayva çekirdeği çayının yarısını ılıdığında için.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ

1 bütün ayvanın çekirdeklerini çıkarın, yarım çay bardağı temiz içme suyu ya da gül suyunun içine koyup bu şekilde en az 24 saat bekletin. Bu sürenin sonunda su ya da gül suyunun jelimsi bir kıvama geldiğini göreceksiniz. Elde ettiğiniz bu ayva jelini temiz cildinize sürüp 30 dakika kadar bekletip ılık suyla durulayabilir, bu işlemi her gün tekrarlayabilirsiniz.



