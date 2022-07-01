HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kendilerini 1889 tarihli Van Gogh tablosuna yapıştırdılar! "Bu resme yapışmış durumdayız çünkü..."

Kendilerini 1889 tarihli Van Gogh tablosuna yapıştırdılar! "Bu resme yapışmış durumdayız çünkü..."

01.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Courtauld Gallery'deki Van Gogh sergisine gelen iki iklim aktivisti, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ellerini sürdükleri yapıştırıcıyla Van Gogh’un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırdı. 21 yaşındaki Louis McKechnie, "Bu resme yapışmış durumdayız çünkü geleceğimiz için korkuyoruz. İhtiyacımız olan değişikliği elde etmenin başka bir yolu olsaydı, yapardık. Diğer her şeyi denedik" dedi.

İklim değişikliği geleceğimizi tehdit eden en büyük unsurlardan biri olurken, İngiltere’nin başkenti Londra’da iki iklim aktivisti, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı. Başkentteki Courtauld Gallery'deki Van Gogh sergisine gelen aktivistler, ellerine sürdükleri yapıştırıcı ile Van Gogh’un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırdı.

KENDİNİ KALE DİREĞİNE DE BAĞLAMIŞTI

İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti grup Just Stop Oil grubu üyesi olan 21 yaşındaki Louis McKechnie, daha önce ise geçtiğimiz mart ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle ile Everton arasındaki maçta kendisini kale direğine bağlayarak gündeme gelmişti.

"BU RESME YAPIŞMIŞ DURUMDAYIZ ÇÜNKÜ GELECEĞİMİZ İÇİN KORKUYORUZ"

McKechnie, kendisinin ve eylemci arkadaşının tutuklanmasının beklendiğini belirterek, "Bu resme yapışmış durumdayız çünkü geleceğimiz için korkuyoruz. İhtiyacımız olan değişikliği elde etmenin başka bir yolu olsaydı, yapardık. Diğer her şeyi denedik" dedi.

Van Gogh

İklim aktivisti Laura Amherst, 2022 hedeflerini anlattı! “İnsanları veganlığa teşvik edeceğim”İklim aktivisti Laura Amherst, 2022 hedeflerini anlattı! “İnsanları veganlığa teşvik edeceğim”

Courtauld Gallery tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eylemin öğleden sonra gerçekleştirildiği ifade edilerek, eylem nedeniyle galerinin günün geri kalanında ziyarete kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Courtauld Gallery'nin yarın normal şekilde ziyarete açılacağı ifade edildi.

Daha önce 20 kez tutuklanmış ve 6 hafta hapis yatmış eski bir mühendislik öğrencisi olan McKechnie, İngiltere'nin iklim değişikliği aktivistleri arasında en tanınan yüzlerden biri haline geldi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Kore'nin "sıradışı" koronavirüs iddiası olay yarattı! İşte salgının kaynağıKuzey Kore'nin "sıradışı" koronavirüs iddiası olay yarattı! İşte salgının kaynağı
Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklamaBiden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama
Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'
Anahtar Kelimeler:
İngiltere tablo van gogh aktivist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Kan donduran olay! Boğazından...

Kan donduran olay! Boğazından...

Kent doldu taştı! Buldukları yere yattılar

Kent doldu taştı! Buldukları yere yattılar

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.