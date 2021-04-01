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  4. Kendilerini MİT ve Emniyet görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Kendilerini MİT ve Emniyet görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar yakalandı

01.04.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da kendilerini MİT ve Emniyet görevlisi gibi tanıtan ve koruma ordusu ile dolaşan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kendilerini MİT ve Emniyet görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi ve 550 bin TL ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “01.04.2021 günü yapılan operasyon ile TR STS isimli firma adı altında kendilerini MİT, Emniyet görevlisi gibi göstererek nitelikli dolandırıcılık ve nüfuz ticareti yapan, koruma ordusu ile dolaşan, lüks mekanlarda kendilerini bürokrat olarak tanıtan, savunma sanayi ve diğer kamu ihalelerini takip eden H.M.A., S.Y. ve Ö.Y. tarafından organize edilen toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda 2 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet uzun namlulu silah görünümünde av tüfeği, 50 adet mermi ile 550 bin TL para ele geçirilmiş olup gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara

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