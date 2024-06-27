Kendilerinin bile aklına gelmeyecek şekilde deşifre oldular! Sıcak havalar yakalattı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarak evine gelen M.A., evinin dağınık olduğunu ve piyasa değeri yaklaşık 370 bin lira değerindeki ziynet altınlarının yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

EVİN ÇEVRESİNDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEMEYE ALDILAR

Kart-film adı verilen yöntemle eve girdikleri tespit edilen şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Bölgede daha önce gelerek keşif yaptıkları ve en uygun zamanı bekleyerek eve girdikleri tespit edildi.

KAVURUCU SICAKLAR HIRSIZLARI ELE VERDİ, ALDIKLARI SU YÜZÜNDEN DEŞİFRE OLDULAR

Hırsızlık yapmak için uzun bir süre yol yürüyen şüpheliler, yaklaşık 38 derece sıcakta terleyerek susadı. Bunun üzerine en yakın markete giren 2 şüpheli marketten su alırken güvenlik kameralarına yakalandı. Çevredeki kameraları araştıran dedektifler şüphelilerin 22 adet suç kaydı bulunan G.A. (20) ve 8 suç kaydı bulunan olan Y.G.(16) olduğunu belirledi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelilerin adım adım izini süren ekipler adli makamlardan alınan izinlerin ardından yine Bahar Mahallesi’nde bulunan evlerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





