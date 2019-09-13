CENEVRE (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başlamasına ilişkin, "Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız. Fakat size şunu garanti edebilirim ki, kardeş bir ülkeye asla saldırmayacağız." dedi.

Bakan Arreaza, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı hükümetinin, ordusunun ve 30 milyon Venezuelalının ülkesini savunmak için hazır olduğunu vurguladı.

Venezuela halkının kendi topraklarını savunacağını belirten Arreaza, hiçbir ülkenin bunu engelleyemeyeceğini söyledi.

- "Venezuela'nın egemenliğine saygı göstermek zorundadır"

Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'daki görevine son vermesine değinerek, "Kimin gittiği, kimin geldiği bizim için önemli değil. Biz sadece her zaman olduğu gibi Venezuela'ya saygı gösterilmesini istiyoruz. ABD, Venezuela'nın egemenliğine saygı göstermek zorundadır. Biz onlarınkine saygı duyuyoruz." diye konuştu.