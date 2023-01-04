Kendinden çok emin şekilde kaplanlarla oynuyordu... Arkasından sessizce yaklaştı, dişlerini boynuna sapladı! Çığlıkları sirki inletti

Korkunç olay, İtalya'da meydana geldi. Bir sirkte kaplan terbiyecisi Ivan Orfei'ye kaplan saldırdı. Seyirciler, Orfei'in kaplanın saldırısından kurtulmaya çalışırken çığlıkları nedeniyle dehşete kapılırken boynunda ve bacağında aldığı derin yaralar alan Orfei'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ARKASINDAN GELEN KAPLAN SALDIRDI

İtalya'nın Lecce kentindeki bir sirkte korkunç bir olay yaşandı. 29 Aralık'ta kaplan terciyesi Ivan Orfei, gösteri sırasında dev bir metal halkanın üzerinde oturan hayvanlardan birine odaklanıyordu. Dikkati dağılan Orfei'in üzerine arkadan gelen ikinci bir kaplan saldırdı.

DEHŞET İÇİNDE KALDILAR

Orfei'in kaplandan kurtulmaya çalışırken attığı çığlıklar karşısında seyirciler dehşet içinde kaldı.

'HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Orfei'in boynunda ve bacağında derin yaralar olduğu belirtildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Orfei'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.



