Kendinden çok emin şekilde kaplanlarla oynuyordu... Arkasından sessizce yaklaştı, dişlerini boynuna sapladı! Çığlıkları sirki inletti

Korkunç olay, İtalya'da meydana geldi. Bir sirkte kaplan terbiyecisi Ivan Orfei'ye kaplan saldırdı. Seyirciler, Orfei'in kaplanın saldırısından kurtulmaya çalışırken çığlıkları nedeniyle dehşete kapılırken boynunda ve bacağında aldığı derin yaralar alan Orfei'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İtalya'nın Lecce kentindeki bir sirkte korkunç bir olay yaşandı. 29 Aralık'ta kaplan terciyesi Ivan Orfei, gösteri sırasında dev bir metal halkanın üzerinde oturan hayvanlardan birine odaklanıyordu. Dikkati dağılan Orfei'in üzerine arkadan gelen ikinci bir kaplan saldırdı.
Orfei'in kaplandan kurtulmaya çalışırken attığı çığlıklar karşısında seyirciler dehşet içinde kaldı.
Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Orfei'in boynunda ve bacağında derin yaralar olduğu belirtildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Orfei'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.