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Kendine zarar verdi, polislere saldırdı! Korkunç olay Adana'yı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 12:44 | Son Güncelleme

Adana'da kız meselesi yüzünden kendine bıçakla zarar verip, olay yerine gelen polise de bıçakla saldıran genci, önce itfaiye ekipleri tazyikli su ile ardından polis biber gazıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Caner Y. (25) isimli şahsın kız meselesi yüzünden psikolojisi bozuldu. Bu sabahta evinin önünde eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bu durumu gören akrabaları ve vatandaşlar polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak genç elindeki bıçakla kendine zarar vermeye devam etti. Polis yaklaşık 1 saat şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak Caner Y. bir türlü ikna olmadı.
Caner Y. "Gözüm var, gönlüm, var niyetim var" diyerek kendine zarar vermeye devam etti. Olay yerine gelen Caner Y.'nin akrabaları da onu ikna edemedi. Caner Y. kendini ikna etmeye çalışan polislere de bıçakla saldırdı.
Bunun üzerine polis itfaiye ekiplerine haber verip şahsı tazyikli su ile etkisiz hale getirmek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gence tazyikli su ile müdahale etti. Ancak genç tazyikli su ile müdahale edilmesine rağmen elindeki bıçağı bırakmayıp kendine zarar vermeye devam etti.
Polis bir türlü bıçağı bırakmayan gence biber gazı ile müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Caner Y. kendisine yaklaşan polislere bıçakla saldırdı. Polis de biber gazıyla Caner Y.'ye müdahale etti. Ancak buna rağmen elindeki bıçağı bırakmayıp sallamaya devam edince polis copla şahsa müdahale etti.
Bir apartmana giren Caner Y.'nin elindeki bıçak güçlükle alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Caner Y.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. (İHA)
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adana polis biber gazı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allahın ruh hastası psikopat manyağı, toplum bunun gibi aptallarla dolu. Lan hasta sen seviyorsun diye o da sevmek zorunda mı? Bu yarın gider zarar verir, tutuklanmalı.
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