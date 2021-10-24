Kendini araçların önüne attı! İstanbul'da yürekleri ağza getiren anlar

Dün gece saatlerinde Zeytinburnu Yedikule sahilinde meydana gelen olayda iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen bir genç kendisini seyir halindeki araçların önüne attı. Sürücülere kabusu yaşatan genç, yoldan geçen bir taksinin altında kalmaktan son anda kurtularak yere düştü. O anları gören bir vatandaş ise yere düşen gencin yanına giderek kaldırmak istedi.

ARAÇLARIN ÖNÜNE KENDİNİ ATTI

Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın yola çıkarak kendini araçların önüne attığı görülüyor. Görüntülerde gencin bir taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

İHA

