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  4. Kendini araçların önüne attı! İstanbul'da yürekleri ağza getiren anlar

Kendini araçların önüne attı! İstanbul'da yürekleri ağza getiren anlar

24.10.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda alkollü olduğu iddia edilen genç şahıs, araç yoluna çıkarak, seyir halindeki araçların önüne atladı. Ölümden şans eseri kurtulan genci, başka vatandaş kurtardı. O anlar cep telefonu ile bölgede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

Dün gece saatlerinde Zeytinburnu Yedikule sahilinde meydana gelen olayda iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen bir genç kendisini seyir halindeki araçların önüne attı. Sürücülere kabusu yaşatan genç, yoldan geçen bir taksinin altında kalmaktan son anda kurtularak yere düştü. O anları gören bir vatandaş ise yere düşen gencin yanına giderek kaldırmak istedi.

ARAÇLARIN ÖNÜNE KENDİNİ ATTI

Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın yola çıkarak kendini araçların önüne attığı görülüyor. Görüntülerde gencin bir taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu
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