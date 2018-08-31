Kendini odaya kilitleyip evi ateşe verdi

Aydın'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, ailesiyle oturduğu evi ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de bir apartmanın birinci katında ikamet eden H.O'nun, psikolojik sorunları olduğunu belirttiği kızı O.A'nın kendisini odaya kilitleyerek evi ateşe verdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu arada olayı fark eden trafik polisi ekibi, O.A'yı ikna ederek kapıyı açtırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de apartmanı tahliye ederek alevlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken evde bulunan bir muhabbet kuşu ile akvaryumdaki balık itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Annesinin şikayetçi olduğu O.A. ifadesi alınmak üzere Efeler Polis Merkezi'ne götürüldü.

