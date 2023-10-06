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  4. Kendini polis olarak tanıtan kişiye öyle bir inandı ki... Kaptırdığı para dudak uçuklattı! 9 gün önce ise...

Kendini polis olarak tanıtan kişiye öyle bir inandı ki... Kaptırdığı para dudak uçuklattı! 9 gün önce ise...

06.10.2023 16:33 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da polisim diyerek bir kişiyi 3 milyon 450 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı. Şüphelinin, 9 gün önce yine aynı yöntemle aynı kişinin 40 bin dolarını aldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kendini polis olarak tanıtan kişiye öyle bir inandı ki... Kaptırdığı para dudak uçuklattı! 9 gün önce ise...

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Üsküdar’da yaşandı. İ.T. (71) isimli şahıs kendisini arayan ve polis, savcı olarak tanıtan A.G. (25) isimli şahsa inandı. İ.T., ikametine gelen A.G.’ye 3 milyon 450 bin lirayı elden teslim etti. Dolandırıldığını anlayan İ.T. şikayetçi oldu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şikayet üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucu, A.G. isimli şahıs 3 milyon 450 bin lirayla suçüstü yakalandı.

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9 GÜN ÖNCE YİNE AYNI YÖNTEMLE 40 BİN DOLARINI ALMIŞ

Yapılan detaylı incelemede şüphelinin 28 Eylül 2023 günü müştekiden 40 bin doları yine aynı yöntemle alan şahıs olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.G. adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Üsküdar

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