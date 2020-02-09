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  4. Kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'nın eşi konuştu

Kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'nın eşi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 12:22 | Son Güncelleme

Hatay’da 'işsizim' diyerek Valilik binası önünde kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı’nın boşandığı eşi Bahar Yarıcı, eşiyle ilgili açıklama yaparak devlet yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

Kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'nın eşi konuştu

Hatay'da geçtiğimiz cuma günü Adem Yarıcı, işsiz olduğunu belirtip, yetkililerden yardım istemek için Valilik binası önüne gitmişti. Yetkililerin yardım etme sözüne inanmayan Yarıcı, bir süre sonra elinde benzin şişesiyle geri dönüp kendisini yakmıştı.

Ambulansla Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yarıcı, ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş ve yolda yaşamını yitirmişti.

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ADEM YARICI'NIN ESKİ EŞİNDEN AÇIKLAMA

Şiddetli geçimsizlikten dolayı eşinden boşandığını belirten Bahar Yarıcı, “Eşimle daha önce kavgalarımız olmuştu ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Arada gelir çocuklarını görürdü, evliyken de zaten arabanın ve motorun altına atlayarak intihar girişimlerinde bulundu. Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Bu tür hareketlerinden dolayı çocuklarımı alarak kaçmak istedim ancak gidemedim” dedi.

hatay

Daha önce de kendini yakma girişiminde bulunduğundan dolayı eşini uyardığını belirten Yarıcı, "Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım yapmaması gerektiğini söyledim ama baktım ki psikolojik sorunları var ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

İki çocuğuyla ortada kalan Bahar Yarıcı, devlet yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

Kaynak: İHA- Mynet


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hatay bahar yarıcı adem yarıcı

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