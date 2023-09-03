HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendini yerden yere attı, polislere ecel teri döktürdü! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Kendini yerden yere attı, polislere ecel teri döktürdü! Şaşkına çeviren anlar kamerada

03.09.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahte alkol ya da 'zombi' tabir edilen sentetik uyuşturucu aldığı tahmin edilen Rus turist ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında krize giren adam, yaklaşık 15 polise adeta ecel teri döktürdü. Polis ekipleri “su su” diye bağıran turisti sakinleştirmek için önce 3 litre buz gibi su içirdi, ardından ise zehirlenme ihtimaline karşı suyu üzerine döktü. Her şeye rağmen sakinleşmeyen turist araca binmemek için dakikalarca direndi, kendini yeren yere attı. İşte detaylar!

Kendini yerden yere attı, polislere ecel teri döktürdü! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Şaşkına çeviren olay, gece saat 00.30'da Güller Pınarı Mahallesi Kerim Kaptanlar Sokak üzerinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; otel önünde üzerini çıkartan turist bağırmaya ve kendini yere atmaya başlayınca olay yerine polis çağrıldı. Rus olduğu anlaşılan turisti sakinleştirmekte güçlü çeken polisler yardımcı ekip çağırdı.

AW021910_03

Bölgeye 15'e yakın resmi polis ve bekçi sevk edildi. Yere yatırılıp elleri kelepçelenen Rus, polis aracının arkasına bindirilmek istendi ancak tüm uğraşlar çaba vermedi. Resmi polis aracının arkasına büyük ve küçük tuvaletini yapan Rus turist için daha büyük bagajı olan araç istendi.

AW021910_01

RUSÇA VE İNGİLİZCE "SU, SU" DİYE BAĞIRDI

Rusça ve İngilizce "Su, su" diye bağıran turist bir türlü sakinleşmeyince polisler tarafından kendisine buz gibi soğuk su içirildi. 3 litrenin üstünde su için turist halen uyuşturucunun etkisi ile kendini yerden yere atarak su istemeye devam etti. Bunun üzerine su komasına girmesi endişesiyle polisler tarafından yerde yatan turistin üstüne soğuk su döküldü.

AW021910_02

Çevrede bulunan yerli ve yabancı vatandaşlar olup biteni şaşırarak ve korku dolu gözlerle izlerken, olay yerine gelen narkotik büroya ait sivil araca bindirilen Rus turist hastaneye kaldırıldı.

AW021910_05

Hastanede sakinleştirilen Rus turist karakola götürülerek uyuşturucu madde ya da sahte içkiyi nereden aldığına dair narkotik ekipleri tarafından sorgulandı.

AW021910_18

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yaşındaki gencin feci ölümü! Korkunç anlar kamerada22 yaşındaki gencin feci ölümü! Korkunç anlar kamerada
İki ilde korkunç manzara! Bağrışları duyan koşarak geldiİki ilde korkunç manzara! Bağrışları duyan koşarak geldi
Kilo sorunu olanlar dikkat! Mutlaka deneyin, 1 haftada gözle görülür şekilde zayıflayacaksınızKilo sorunu olanlar dikkat! Mutlaka deneyin, 1 haftada gözle görülür şekilde zayıflayacaksınız
Anahtar Kelimeler:
Alanya uyuşturucu rus turist

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.