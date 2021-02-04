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  4. Kendisine 'ağabey' demeyi reddeden arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis

Kendisine 'ağabey' demeyi reddeden arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis

04.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Kendisine 'ağabey' demeyi reddeden arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kendisine 'ağabey' demediği için kavga ettiği Burak Telkeş'i (28) tüfekle vurarak öldüren Harun Sayın (30), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Harun Sayın mahkemede, "Çok iyi arkadaşımdı. Olay günü tartıştık. Bir anda üzerime yürüyünce yanımdaki silahı çıkarıp korkutmak amacıyla ateşledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım" dedi.

Olay, geçen yıl haziran ayında Mudurnu'nun Delice Yaylası'nda meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen Burak Telkeş ve Harun Sayın arasında tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yanındaki arkadaşlarının da müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Harun Sayın, Burak Telkeş'i arayarak, Mudurnu ile Abant Tabiat Parkı arasındaki yol kenarında bir yere çağırdı. Burada Sayın ve Telkeş arasında yeniden tartışma çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Harun Sayın, "Bana ağabey diyeceksin” diyerek, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun Sayın, ardından "Ben sana ağabey falan demem" diye cevap veren Telkeş'i vurdu. Burak Telkeş, olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma tarafından yakalanan Harun Sayın tutuklandı.

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Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten adam öldürmek” suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Harun Sayın, SEGBİS aracılığıyla son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözleri sorulan Sayın, “Çok iyi arkadaşımdı. Olay günü tartıştık. Bir anda üzerime yürüyünce yanımdaki silahı çıkarıp korkutmak amacıyla ateşledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Hem vicdan azabı çekiyorum hem de çok pişmanım" dedi.

Sayın’ın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından maktulün anne ve babası verilen karara itiraz etti.

DHA

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