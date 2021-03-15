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  4. Kendisine cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürmüştü! İğrenç olayda yeni gelişme

Kendisine cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürmüştü! İğrenç olayda yeni gelişme

15.03.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Kendisine cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürmüştü! İğrenç olayda yeni gelişme

Düzce Kaynaşlı'da kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu Ali M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kaynaşlı’ya bağlı Üçköprü köyünde meydana geldi. Afganistan uyruklu gençler, birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde kullandıktan sonra Nur M., iddiaya göre Ali M.'ye cinsel saldırıda bulundu. İkili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine, Ali M., Nur M.'yi göğsünden defalarca bıçakladı. Nur M. kanlar içerisinde yerde kalırken, evdeki diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Nur M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, jandarma ekipleri Ali M., öldürülen Nur M.'nin ağabeyi Kasım M. ve evdeki diğer 6 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli 6 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılırken, katil zanlısı Ali M. ve öldürülen Nur M.'nin ağabeyi Kasım M., Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Ali M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Kasım M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA


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