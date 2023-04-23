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Kendisini döven dini nikahlı eşini bıçaklayıp kendini ihbar etti

23.04.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Fatma K., dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet D.'yi (71) kendisine vurduğu gerekçesiyle bıçakladı. Kendisini ihbar eden Fatma K. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Ahmet D. hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Kendisini döven dini nikahlı eşini bıçaklayıp kendini ihbar etti

Dehşete düşüren olay, saat 11.30 sıralarında Düzce'deki Nusrettin Mahallesi Barbaros Sokak'ta meydana geldi. Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet D., Fatma K.'ye vurmaya başladı. Bu sırada Fatma K., mutfaktan aldığı bıçak ile Ahmet D.'yi sırtından ve kolundan yaraladı.

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Evden çıkan Fatma K., polise kendisini ihbar edip, sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Fatma K. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Düzce bıçaklı saldırı

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