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  4. Kendisini kucaklayana 80 dolar veriyor! 'Teması seviyorum'

Kendisini kucaklayana 80 dolar veriyor! 'Teması seviyorum'

30.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saskia Larsen adlı kadın, kocası uzakta çalıştığı ve eve sık sık gelmediği için sarılma ihtiyacını para karşılığında insanlarla gideriyor. Evli kadın, bu sarılma karşılığında saatte 80 dolar veriyor.

Kendisini kucaklayana 80 dolar veriyor! 'Teması seviyorum'

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Saskia Larsen, para karşılığında insanlarla kucaklaşıyor. Instagram sayfası Love Don't Judge ile konuşan Saskia, ''Evli olduğum için sarılma hizmetlerine erişmemi pek çok insan tuhaf karşılıyor. Ama başkalarının ne düşündüğü umurumda değil. Sevgiyi seviyorum ve bunun bedenimdeki hissini seviyorum.

''ÇOK FAZLA TEMASTAN HOŞLANIYORUM''

Eşim bana güveniyor ve hiç kıskanmıyor. Kocam buna onay veriyor diyebilirim. Herkese sarılmayı denemesini tavsiye ederim çünkü bu sizi insan gibi hissettiriyor. Çok fazla temastan hoşlanıyorum'' diye konuşuyor.

Kocası Arthur ise, ''Saskia ve benim tek eşli bir ilişkimiz var ama sarılmanın buna zarar verdiğini, bütünlüğü ihlal ettiğini düşünmüyorum. Birlikte olduğumuzda, her zaman kucaklaşıyoruz, böylece neden bu insan temasına ihtiyaç duyduğunu anlayabiliyorum'' diye konuşuyor.

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SAATTE 80 DOLAR ÖDÜYOR

Saskia Larsen, profesyonel bir kucaklayıcıya saatte 80 dolar ödüyor. Cuddlist adındaki platform, para karşılığında insanlarla kucaklaşan insanlardan oluşuyor. Saskia kendisine kadın erkek fark etmeden her yaştan insanın ulaştığını söylüyor.

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